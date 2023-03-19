Депутат Госдумы ругает МИД РФ: Вместо съезда русофилов надо готовить свержение Шольца

Владимир Гладков.  
19.03.2023 15:33
  (Мск) , Севастополь
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Германия, Дзен, Политика, Россия


Организованный на днях российским МИДом учредительный конгресс Международного движения русофилов – это имитация деятельности в духе времен Владислава Суркова. В Москве нужно собирать европейцев, готовых организовать свержение проамериканских правящих режимов в своих странах. Например, свержение Олафа Шольца в Германии.

Об этом в эфире канала «Первый севастопольский» заявил депутат Госдумы Евгений Фёдоров от правящей партии «Единая Россия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Организованный на днях российским МИДом учредительный конгресс Международного движения русофилов – это имитация деятельности...

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«Это старая повестка – сурковская, я бы её назвал. Естественно, это другие люди должны быть. Это должны быть люди национального освободительного движения, либо борьбы с колониализмом.

Нам же надо свергать американские правительства в других государствах! Шольца этого свергать надо? (Помните, Путин говорил, что Америка оккупировала Германию?) Надо! А для этого должны быть правовые и идеологические основания.

Сюда должны приехать немцы к Путину, который защитник международного права, и брать от него уроки политические, идеологические, как бороться за своё отечество в границах международного права. То есть 1945 года, прописанных в Ялте и Потсдаме, и других международных актах.

И это единственный путь, который нас приведёт к результату», – сказал Фёдоров.

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