27.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Колониальная демократия, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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Депутат Госдумы: США планируют начать войну с Россией руками Лукашенко


Президент Белоруссии Александр Лукашенко договаривается о своем переизбрании с США, которые готовят войну с Россией.

Об этом в эфире youtube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы РФ от «Единой России» Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если он договорится с американцами, то переизберется. Если не договорится, то устроят майдан и сорвут. И срочные выборы в Белоруссии – будем называть вещи своими именами, они срочные – вызваны попыткой американцев в ближайшие месяцы перехватить Белоруссию для подготовки войны с Россией. Так же, как в свое время подготовили к войне Грузию и Украину. Скорость вызвана тем, что Россия сейчас не может даже минимально влиять на ситуацию из-за полного паралича», – сказал Федоров.

По его мнению, ключевым условием успешности переговоров являются гарантии, которые даст американцам Лукашенко, поскольку ему не доверяют.

«Вопрос гарантий для них ключевой. Если они не согласятся, то будет майдан. Они попытаются сразу устроить гражданскую войну без выборов президента. Конечно, им удобнее договориться с Лукашенко, чтобы он назначил их председателя правительства, министра обороны и так далее. Типа как с Порошенко, который не был врагом России никогда. Он стал им после 14-го года, когда американцы его на эту роль назначили. Поэтому то, что Лукашенко с Россией кроме как по мелочи не конфликтует, ничего не значит. Любой политики согласится на такую цену, если будет выбор, уходишь ты или остаешься», – сказал Федоров.

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