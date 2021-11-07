Депутат Госдумы: Украину придётся присоединять к России

Новости Украины

Чтобы не допустить образования у своих границ опасной для всего региона «чёрной деры», России в ближайшие годы придётся присоединять украинскую территорию.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил депутат Госдумы РФ, интеллектуал Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину придётся присоединять к России существенно раньше Белоруссии. Поскольку перед её управленцами с Запада поставлена задача максимального разрушения хозяйства Украины. Образование «чёрной дыры» на границе попросту опасно для всей России, включая Белоруссию и саму Украину. Поэтому там, скорее всего, уже в ближайшие пару лет доведут дело до необходимости прямого управленческого вмешательства России», – сказал Вассерман.