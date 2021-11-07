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07.11.2021 18:05
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина
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Погребинский: Любовь между Ахметовым и Зеленским закончилась

Новости УкраиныПоскольку Ринат Ахметов начал собирать на своих телеканалах врагов Владимира Зеленского, можно судить, что...

Поскольку Ринат Ахметов начал собирать на своих телеканалах врагов Владимира Зеленского, можно судить, что ранее заключённый между крупнейшим олигархом и президентом союз расторгнут.

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше на каналах Ахметова всё время облизывали президента Зеленского, никакого жесткого критического выступления там не было, за редчайшими исключениями.

Сейчас там регулярно приходит Разумков, который определённо занимает антизеленскую позицию, приходит Крюкова. Появляются люди, которые критикуют Зеленского», – напомнил эксперт.

По мнению Михаила Погребинского, это свидетельствует, что Ринат Ахметов и Владимир Зеленский перестали быть союзниками.

«Есть намёки на то, что атмосфера любви и дружбы между Ахметовым и Зеленским если не закончилась, то на пороге этого. Иначе мы не видели бы на его каналах такой критики действующего президента», – резюмировал эксперт.

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