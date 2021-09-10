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10.09.2021 13:33 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Великобритания, Дзен, Политические убийства, Россия, Спецслужбы
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Депутат Госдумы: В гибели главы МЧС Зиничева могут быть замешаны английские спецслужбы

В гибели главы МЧС России Евгения Зиничева могут быть замешаны британские спецслужбы. Об этом...

В гибели главы МЧС России Евгения Зиничева могут быть замешаны британские спецслужбы.

Об этом в эфире Интернет-канала «Национальный курс» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Федорова, Зиничев был одним из приближенных к президенту Владимиру Путину государственных деятелей, на которых мог положиться российский лидер. Гибель руководителя МЧС может ослабить российскую вертикаль власти, и не исключено, что трагедия была спровоцирована.

«Чувствуется рука людей или системы, которые умеют просчитывать ситуацию. Если это, конечно, рукотворная смерть. Со стороны просчитывают и умеют просчитывать эту ситуацию. Причем, она касается действительно стратегического направления. Не просто человек, который патриот и сторонник отечества, а это и человек, на которого президент точно опирался и в будущей перспективе, и по возрасту – ему 55 лет, и по многим другим характеристикам.

Так что, в каком-то смысле это событие, как у садовников, когда подрезают ветку, и по-другому начинает расти дерево, вот в каком-то смысле это событие по-другому, мы еще не понимаем как, но по-другому пустит дальнейшее формирование восстанавливаемого отечества.

Если это удар врага, то это очень сильный удар врага, и подлый. Давайте, если мы так, это же в стиле тех же англичан. Вспомните этих Скрипалей – это же должно в голову прийти, что российская разведка специально их отравила и все это обставила.

Или до этого Литвиненко. То есть, они так мыслят. И вполне, исходя из этого, их школа именно такая – убивать людей на опережение. Не то, что врагов Америки, оккупантов, Англии, а убивать людей на опережение, которые сейчас находятся в резерве, но в критической ситуации они должны выйти на передовую. Их заранее устранять», – заявил Федоров.

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