Депутат из Севастополя пообещал подарить 1000 воздушных шаров «Сбербанку»

27.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик пообещал подарить тысячу воздушных шаров первому отделению «Сбербанка», которое откроется в Крыму.

Об этом он заявил в эфире youtube-канала «Форпост», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я прямо об этом говорю: почему вы работает на Украине и финансируете там все процессы, не заходите в Крым? Я лично подарю тысячу воздушных шаров первому отделению, которое откроется в Крыму», – сказал Белик.

Он признал, что аналогичные проблемы на полуострове и с мобильной связью, и с топливом.

«Есть проблемы с заправками. У нас нет системных «Лукойла», ВР. И качество топлива у нас, прямо скажем… Проезжал вначале осени через Крымский мост. Когда ты въезжаешь в Крым, у тебя расход топлива растет на 1,5-2 литра. Той же связи у нас нет», – сказал Белик.

Напомним, что большая тройка мобильных операторов России не зашла в Крым, нулевой национальный роуминг на полуостров не распространяется.