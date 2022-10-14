Депутат, назвавший Москву «гнилой» из-за проблем с мобилизацией, получил жесткий ответ

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, назвавший Москву «гнилой» из-за низких темпов мобилизации, получил жесткий ответ как от коллег из парламента, так и от военкоров, освещающих ситуацию на фронте.

Наиболее резко высказался депутат Дмитрий Саблин, который призвал не драматизировать ситуацию вокруг проверок документов полицией у мужчин, внешне попадающих под категорию годных к мобилизации, на выходе из метро в Москве (что и послужило поводом для критики Соболева – по его данным, столица, в отличие от регионов, план мобилизации не выполнила).

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«Каждая сволочь и тля решила пнуть Москву. При том, что мэр Москвы сделал немало для Донбасса за эти месяцы и сейчас помогает мобилизованным ребятам из столицы. О последнем я знаю очень хорошо — «Боевое Братство» помогает ребятам, которые командируются на освобожденные территории. Публикуют фотографии с сотрудниками полиции и какими-то листками бумаги — те, кто живет в Москве, думаю, видит их уже лет 20-30. Столица как особый объект всегда требовал особого режима работы правоохранительных служб. А уж сейчас и подавно. И спасибо тем, кто сегодня продолжает охранять нас и наши семьи в городах, пока мы защищаем их здесь. А тем, кто сегодня работает на хайп и истерию, хочу сказать одно: врага ищете не там. Враг у нас только один — он за линией фронта. И что касается пятой колонны, расшатывающей лодку… Как пел Булат Окуджава, «мы сведем с ними счеты потом», – заявил Саблин.

Его поддержал московский мундеп и телеведущий Андрей Медведев.

«Я так сердито, как коллега Саблин писать не умею, конечно. Но, что добавить, у меня есть. Там сегодня некто высказался, что Москва, дескать, гнилая оказалась в плане мобилизации. То есть парни из Москвы, которые ушли добровольцами, оказались, значит, гнилые. Те, москвичи, что только сейчас тренируются на полигонах, или уже на линии боевого соприкосновения. Тоже гнилые? Московские чиновники, что работают в Луганске и Донецке. Строители, электрики, специалисты Мосгаза, сферы ЖКХ. Которые на деньги столичного бюджета восстанавливают разрушенные ВСУ школы, дома, строят дороги. Мэр, который регулярно ездит на новые территории России. Замы его? Бирюков, скажем, тоже, поди, гнилые люди? Ну и волонтёры. Которые курсы подготовки открыли. Которые грузы возят военным. Люди, которые собирают деньги на коптеры, на снаряжение, на теплаки… И они гнилые? Может, конечно, имелось в виду, что убежали из столицы многие. Честно сказать, не больше, чем в других регионах, просто столица сама по себе это 12 миллионов населения. Про облавы какие-то сегодня ленивый не написал. Оставим в стороне навык военных объяснять и взаимодействовать. Объясню сам. Человек, если он подлежит мобилизации, если извещен, и, скажем, явился один раз в военкомат, а потом решил более никуда не ходить, объявляется в розыск. Как уклонист. Собственно их искали, попутно работая по розыску других лиц, не имеющих отношения к мобилизации. Нарушения могли быть. Человеческий фактор не отменял никто. Коллега по Мосгордуме Кирилл Щитов с этим разбирался сегодня. Опять же. Военные должны научиться объяснять свои действия, это раз. Устраивать такой вот уличное представление, так себе идея в наше время, это два. Чтобы выявить уклониста есть десяток других способов. Но! Москва не лучше и не хуже других городов. Также воюет, помогает армии и Новороссии. Также теряет своих людей. Также собирает отряды. Также переживает. Мои ровесники, знакомые москвичи, воевавшие когда-то на Кавказе, снова идут под ружье. У моей однокурсницы сын уже воюет, 24 года парню. У друга, крупного бизнесмена, охранники ушли добровольцами. Он их снаряжал, и теперь закупает им в подразделение дополнительно рации, ПНВ, теплаки, прицелы. Так что критиковать да, дело нужное. Когда за дело. И когда человек критикующий понимает, что говорит. В чем иногда есть сомнения», – отмечает Медведев.

Военкор Александр Сладков как москвич тоже заступился за родной город.

«Знаете ли вы, что один из распространённых в Донбассе позывных, это «Москва». Я бойцов пять таких знаю. Недавно встретил одного в такой ковбойской шляпе-панаме, высокого и совсем седого. – Мобилизованный? – Нет, доброволец. – Позывной? – «Москва». Мой ровесник, с Выхино. Ребят, Москва здесь, в Донбассе, воюет, строит, лечит. Сколько гуманитарной помощи едет из столицы! Люди простые собирают, и непростые, предприятия и фирмы. Здесь московские футбольные фанаты воюют, своим добровольческим коллективом, здесь уже мобилизованных москвичей много. А если еще о добровольцах: еще до мобилизации из Москвы уехали воевать три отряда добровольцев. Я горжусь, что сам из Москвы», – напоминает Сладков.