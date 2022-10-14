«Москва гнилая оказалась»: Столица провалила план по мобилизации – идут сообщения об «облавах»

Сотрудники полиции и военкоматов Москвы и Санкт-Петербурга вручают повторные повестки гражданам, которые не явились после получения первой повестки, прямо в жилых комплексах и у станций метро. Журналисты называют эти мероприятия «повесточными облавами», а власти Петербурга – «работой групп оповещения».

«Их цель — оповещение граждан о необходимости явки. Выходы из подъездов не блокируются, противоправных действий сотрудники не совершают. Прямая обязанность гражданина — предоставление о себе сведений, влияющих на призыв граждан в различных сложившихся условиях», – говорится в сообщении городской администрации.

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Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев так прокомментировал ситуацию:

«Москва, хотя ей и выдали мизерный план, выполнила на 50%. Вот такая она у нас гнилая оказалась. Но так не должно быть, это как будто специально делают, чтобы панику посеять. Из Москвы и так много людей уехало. Москва в этом плане не в лучшую сторону отличается. Но у метро раздавать повестки никто не должен. Как они определят, что это за человек? Это же смешно. Это какая-то провокация 100%. Ситуацию на комитете, конечно, будем обсуждать».

Председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов намерен обратиться в СПЧ для правовой оценки «облав».

«Я думал, что истории про «облавы» – фейк, но мне сообщили люди, которых я лично знаю и полностью доверяю. Товарищи начальники, вы понимаете, что творите беззаконие и создаете враждебное отношение в обществе ко всему происходящему? От таких действий вреда больше, чем от укропропаганды. А моральный и общественно-политический вред и последствия от таких действий оценить сложно».

Сенатор Андрей Клишас считает «облавы» незаконными.

«Сотрудники полиции имеют право доставить в военкомат только конкретного призывника (или лицо, подлежащее мобилизации), на которого есть письменный запрос из военкомата. Для призывников-срочников это право вполне обосновано – участковые имеют больше оперативной информации о гражданах призывного возраста, тогда как военкомы о них могут и не знать. Использовать же этот инструмент для граждан, пребывающих в запасе, представляется излишним. Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж, тем более, недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт».

Партия «Новые люди» предлагает создать в России институт военного омбудсмена, который бы следил за соблюдением прав военнообязанных.

«Настоящий подарок украинским пропагандистам, которые расскажут, что российские военнообязанные против СВО и их приходится отлавливать. Кстати, на Украине мобилизацию проводили именно так, облавами. Давайте не будем брать с неё пример», – говорится в заявлении партии.