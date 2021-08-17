Депутат от партии власти пообещал албанцам, что США не покинут Косово

17.08.2021, Белград, Алексей Топоров

Депутат Ассамблеи Косово от правящего Движения «Самоопределение» Хаки Абази оценил, что после Афганистана у жителей края не должно быть опасений по поводу возможного вывода американских войск.

Об этом народный избранник сообщил телеканалу KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы не устали оставаться в Южной Корее и на базах Европейского Союза, но они не могут бороться с 70% населения, которое не поддерживает иностранную повестку дня, – заявил Абази. – Поэтому не нужно опасаться, что США может уйти из Косово, здесь нет параллелей».

Абази также рассказал о своем опыте работы в Афганистане, где он три года работал в USAID (United States Agency for International Development – Агентстве США по международному развитию, занимающемуся продвижением американского влияния и идеологии по всему миру).

«Я был там в 2003 году, а в 2006 году завершил свою миссию с USAID и продолжил свою работу непосредственно с президентом Гани, и частью нашей программы было построение прочного мира», – отметил политик.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Народной скупщины Сербии Велько Одалович напомнил сепаратистским властям Приштины, что США рано или поздно уходят с территорий, которые оккупировали.