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17.08.2021, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Дзен, Косово, Политика, США
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Депутат от партии власти пообещал албанцам, что США не покинут Косово

Депутат Ассамблеи Косово от правящего Движения «Самоопределение» Хаки Абази оценил, что после Афганистана у...

Депутат Ассамблеи Косово от правящего Движения «Самоопределение» Хаки Абази оценил, что после Афганистана у жителей края не должно быть опасений по поводу возможного вывода американских войск.

Об этом народный избранник сообщил телеканалу KlanKosova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американцы не устали оставаться в Южной Корее и на базах Европейского Союза, но они не могут бороться с 70% населения, которое не поддерживает иностранную повестку дня, – заявил Абази. – Поэтому не нужно опасаться, что США может уйти из Косово, здесь нет параллелей».

Абази также рассказал о своем опыте работы в Афганистане, где он три года работал в USAID (United States Agency for International Development – Агентстве США по международному развитию, занимающемуся продвижением американского влияния и идеологии по всему миру).

«Я был там в 2003 году, а в 2006 году завершил свою миссию с USAID и продолжил свою работу непосредственно с президентом Гани, и частью нашей программы было построение прочного мира», – отметил политик.

Напомним, что ранее генеральный секретарь Народной скупщины Сербии Велько Одалович напомнил сепаратистским властям Приштины, что США рано или поздно уходят с территорий, которые оккупировали.



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