Депутат от Порошенко: Зеленский создаёт «Верховную Думу»

03.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд законопроект, позволяющий лишать народных депутатов мандата за «кнопкодавство» и прогулы.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе обсуждения инициативы категорически против законопроекта выступила нардеп от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она заявила, что то, что происходит в стенах Рады, напоминает узурпацию власти и путь к «беззаконию и диктатуре», а также назвала законопроект непродуманной и опасной инициативой.

«Только избиратель даёт возможность представлять свои интересы в этом законодательном органе, и только избиратель может забрать у вас право представлять его на этих трибунах. Народный депутат – не собственность фракции или партии…Демократия невозможна без свободы политической деятельности и без свободного депутатского мандата, и без свободного волеизъявления депутатом своих полномочий.

Если вам нужна сугубо дисциплина, посадите роботов, они будут по мановению какой-то кнопки включать свои кнопки. Мы не хотим давать вам возможность превратить Раду в российскую Думу», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Депутат от фракции «Голос» Андрей Осадчук также не поддержал инициативу, однако не столь радикально. Он отметил, что прошлая Верховная Рада вошла в историю тем, что «тупо не ходила на работу».

«Мы все помним чудесные залы, особенно в пятницу – депутатов просто не было, чем, собственно, они и убили веру украинского народа к парламенту. Так же депутаты прошлого созыва, как и предыдущих, злоупотребляли кнопкодавством. С этим надо бороться», – признал Осадчук и добавил, что в Киевском горсовете после майдана установили новую систему «Рада-4», которую депутаты до сих пор не научились обходить, чтобы голосовать за соседа.

«То есть, система «Рада-4» выполняет ту функцию, для которой она создана, для персонального голосования, и в результате депутаты Киевского горсовета, те, кто не очень хочет, вынуждены ходить на заседания, так как иначе не работает», – рассказал соратник Вакарчука и подчеркнул, что проект надо доработать, так как по сути он правильный, но очень «дефективный по форме».

Тем не менее, законопроект №1027 «О внесении изменений к статье 81 Конституции Украины относительно дополнительных оснований досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины» рекомендовал представитель президента Украины в Конституционном суде Фёдор Вениславский.

«Разговор идёт о том, что в Верховной Раде должен быть обычный, нормальный рабочий порядок. Не должно быть ситуации, когда депутаты игнорируют требования законодательства и занимаются другими интересными делами в то время, когда все граждане Украины должны работать соответственно с установленным внутренним трудовым распорядком.

Народные депутаты Украины, в соответствии с законом о статусе народного депутата, должны работать. Этот законопроект направлен на то, чтобы все народные депутатами работали над законопроектами, работали в комитетах, и не злоупотребляли своим статусом, который до сегодняшнего дня позволял им избегать юридической ответственности за отсутствие в сессионном зале и вообще в стране, когда парламент работает», – сказал Вениславский, призвав поддержать законопроект.

За решение проголосовали 279 депутатов из 377 зарегистрированных в сессионном зале. Члены партии «Европейская солидарность» ожидаемо в полном составе проголосовали против.

Напомним, ранее Верховная Рада окончательно приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины, тем самым отменив депутатскую неприкосновенность, что позволит теперь президенту Владимиру Зеленскому держать в «ежовых рукавицах» весь украинский парламент.