Депутат подвёл итог двадцатилетнего насилия МВФ над Украиной

16.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Стремительное падение украинской экономики, несмотря на двадцатилетнее сотрудничество с МВФ, говорит об отношении международных финансовых структур к своему «партнёру» как к бесправной колонии, которой запрещено даже иметь собственное производство.

Об этом в эфире Youtube-канала «skrypin.ua» заявил депутат Верховной рады от партии «Укроп» Игорь Палица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Моё отношение к МВФ, которые нам дают 4 миллиарда, а требуют вернуть 17 – это несправедливо, и в этом году такая ситуация. Мы сотрудничаем с МВФ с 2000 года, уже 20 лет, и за это время люди стали жить хуже. Поэтому – в чём логика сотрудничества?

Если мне кто-то скажет, что за 20 лет сотрудничества с МВФ на Украине стало больше рабочих мест, люди никуда не выезжали, миграция пропала, увеличилась рождаемость, увеличилась зарплата, тогда я скажу, что МВФ – это панацея.

Но когда при сотрудничестве с МВФ, где они нам ставят ограничения, что нельзя понижать налоги, нельзя, как недавно был скандал, увеличивать количество локального производства, потому что нужно покупать на площадке «Прозоро», мы не имеем права ставить на производстве 30-40% оборудования, которое производится на Украине. В Европе говорят: «Это не европейские принципы, и Украина должна покупать у нас», – отметил он.

Также депутат возмутился, что МВФ относится к Украине как к колонии, запрещая улучшать свое производство, чтобы страна оставалась рынком сбыта западных товаров.

«Ещё в 1770 году премьер-министр Великобритании говорил, когда Северные Штаты Америки, будущие США, будучи колонией, хотели создавать производство у себя и ему про это доложили, он сказал: «Даже гвоздь они не имеют право производить у себя, для того чтобы подковать свою лошадь, они должны покупать всё только у нас». Вот такое же отношение к Украине от МВФ.

Мы не имеем права ничего производить на Украине, и МВФ делают хитрее. Они не дают нам уменьшать налоги, принуждают нас ко многим вещам, не дают нам снижать ставку Национального банка – только для того, чтобы тут не заработало производство, чтобы мы были потребителями их товаров, а им продавали наши природные ресурсы, чтобы у них оставалась избыточная стоимость», – подчеркнул Палица.

Напомним, ранее представитель Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Запад и его лоббисты в Киеве пресекают даже робкие попытки украинских чиновников осуществить шаги по поддержке отечественного производителя.