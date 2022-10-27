Депутат предложил заморозить главные стройки Севастополя, а технику направить на возведение линии обороны

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Масштабные проекты в Севастополе по созданию культурного кластера на мысе Хрустальный, «Нового Херсонеса», ремонту скверов и строительству яхтенной марины в Балаклаве нужно заморозить, а средства и технику направить на передовую в зону СВО.

Об этом в эфире телеканала НТС заявил депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень жёсткий выбор: капитуляция или победа, и чтобы нам победить, нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы. «Все для фронта, все для победы» должно стать нормой. Сейчас наступил перелом в промышленности, была проведена мобилизация, наша большая и в каком-то смысле неповоротливая страна стала разворачиваться в мобилизационном порядке, – отметил депутат. – Внутренняя мобилизация общества медленно, постепенно, но она происходит, мы начинаем понимать, что у нас очень жестокий выбор. Перед нами серьёзный противник, подготовленный в техническом, технологическом, военном и организационном отношениях, с мощной разведкой. И мы очень правильно сделали, что начали первыми, иначе все бы происходило на нашей территории. Но, как мне кажется, правильно было бы отказаться отряда мероприятий. Я не понимаю, зачем мы сейчас занимаемся площадью Восставших? Зачем мы огородили Гагаринский сквер? Зачем деньги тратим на проекты, которые могут подождать год, пять, восемь лет? Зачем сейчас этим заниматься? Та техника, которая сейчас работает на мысе Хрустальном, нужна в другом месте, – может быть, ей нужно оборонительные сооружения строить? И те люди, которые там находятся, может быть, они нужны в другом месте? «Новый Херсонес» на мысе Хрустальном можно законсервировать и направить эти ресурсы, людские и технические, на более серьёзные проблемы. Нам пощады не будет, перед нами весь коллективный Запад со всей ненавистью к славянскому миру. Поэтому я надеюсь быть услышанным: нужно все силы бросить для достижения главного – достижения победы! Все фонды должны понимать, что, в конце концов, мы потеряем свой суверенитет, и эти фонды будут не нужны, в оперный театр никто ходить не будет. Эти фонды – это тоже часть государства, перед которым стоит такой выбор. Проект яхтенной марины в Балаклаве, пока в него еще не так серьезно втянулись, нужно остановить и пересмотреть, чтобы Балаклава получила иной статус в дальнейшем, и те ресурсы, которые были в советские годы направлены для создания Балаклавы, которую мы знаем, нужно возобновить».

Складывается впечатление, что сложности с ходом СВО для Горелова – лишь очередной повод для остановки проектов развития Севастополя, против которых он выступал и ранее. Этот депутат традиционно играет на настроениях местных ретроградов, выступающих против изменений и новшеств в городе, а также эксплуатирует «зеленую» повестку.

Такие же, как и Горелов, уловки используют коммунисты, которые также недавно требовали заморозки строительства оперного театра в Севастополе, ссылаясь на дефицит финансирования медицины в городе.

При этом нужно помнить, что возведение культурного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе имеет важное политическое значение. Проект был анонсирован во время визита в город российского лидера Владимира Путина. Крупные культурные объекты должны заработать в Севастополе наряду с другими геополитическими форпостами Русского мира – Калининградом и Владивостоком.

Строительство яхтенной марины в Балаклаве на 600 мест ведет ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста. Контракт на 9,4 миллиона рублей заключили в конце прошлого года. Завершить работы должны к концу 2025 года.

Срыв этих масштабных проектов по призыву популистов лишит Севастополь шанса на модернизацию.