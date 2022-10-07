КПРФ хочет заморозить геополитический проект Путина в Севастополе

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Главный местный коммунист Василий Пархоменко призвал остановить строительство оперного театра в Севастополе, который возводится по указанию Владимира Путина в рамках геополитического проекта в городах-форпостах Русского мира.

Глава севастопольской ячейки КПРФ заявил, что деньги должны быть перенаправлены в пользу медицины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дискуссия возникла на заседании заксобрания Севастополя. Там выяснилось, что медучреждения города должны больше 600 миллионов рублей своим поставщикам и подрядчикам. Денег хватает на зарплату сотрудникам, но на обслуживание и ремонт оборудования, закупку лекарств и расходных материалов – уже нет. Это неизбежно сказывается на оценке севастопольцев услуг здравоохранения: около половины горожан не удовлетворены работой государственной системы.

Год назад покрыть долг удалось за счет резервного фонда правительства РФ, куда за помощью обратился губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В этом году городу вновь придется искать средства, поскольку медицинская страховка не покрывает всех расходов медучреждений. Тогда как в Севастополе проживает льготников больше, чем в среднестатистическом городе, и нагрузка на отрасль больше.

В результате смертность в Севастополе растет, средняя продолжительность жизни – падает. Этот факт очень беспокоит одного из патриархов севастопольского парламентаризма Василия Прахоменко, который 22 октября отметит свое 75-летие.

«Половина севастопольцев считает неудовлетворительную работу системы здравоохранения. Это, с моей точки зрения, говорит о многом: в обеспечении койко-местами в стационаре, амбулаторным лечением, диагностике показатели значительно ниже и не соответствует законодательству Российской Федерации, – отметил Пархоменко. – В этой связи я хочу вас подготовить к той мысли, что управление городом – это способность концентрировать средства на каких-то отраслях, по которым нужно осуществлять прорыв. И почему, если мы сами не в состоянии, обратиться к правительству с предложением заморозить строительство оперного театра, без него проживём, а все средства направить на строительство медицинского кластера. Если мы сосредоточим усилия на том, чтобы как можно быстрее осуществить прорыв в системе здравоохранения, то не зря мяли 5 лет эти дорогие кресла. И какая-то польза от нас городу будет».

Напомним, что возведение культурного кластера в Севастополе идет на мысе Хрустальный и предусматривает возведение оперного театра, спроектированного австрийскими архитекторами, несмотря на угрозы Украины подвергнуть их санкциям.

Возведение культурного комплекса в Севастополе имеет важное политическое значение. Проект был анонсирован во время визита в город российского лидера Владимира Путина. Крупные культурные объекты должны заработать в Севастополе до 2023 года наряду с другими геополитическими форпостами Русского мира – Калининградом и Владивостоком.