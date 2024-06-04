Депутат Рады: Агрессивно-хамская дипломатия Зеленского уже достала весь мир

Заявление Зеленского в Сингапуре о том, что Китай – инструмент в руках Путина вызвало недовольство в Пекине. Уже по подготовке к саммиту в Швейцарии видно, что мир начинает уставать от агрессивно-хамской риторики киевской дипломатии.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта его звёздная болезнь и окружение, которое наградило его тёплым океаном, не дают ему возможность трезво мыслить. Мне это напоминает пакостника-хулигана в коротких штанишках, а вокруг куча взрослых, от которых он зависит – и приносит им хлопоты и обиды. Терпят, потому что – а что делать?.. А Китай всегда будет исходить из своих собственных интересов и в России, и на Украине. С Китаем надо разговаривать не хамским тоном, а если мы хотим добиться какого-то эффективного результата, то нужно Китай заинтересовывать. Но если Китай видит, что лидер Украины не вполне адекватный, ясно, что это будет напрямую влиять на возможные переговоры с КНР относительно любого сотрудничества. Китай – это же азиатская страна, они привыкли действовать активно в плане наказаний, вот они и намекнули сейчас (что китайцы являются главными поставщиками запчастей для дронов – ред.). Это Шольц может проглотить «сосиску», или Байден может проглотить уголовное дело против его сына», – сказал Арьев.

«Нельзя себя вести, как enfant terrible, раздавая обвинения вокруг себя по всему миру – и хотеть, чтобы тебя и дальше лелеяли, нянчили и носили на руках. Терпение уже обрывается, и это видно по подготовке к «саммиту мира». И здесь вопрос в том, что если украинский руководитель дипломатии, которым по Конституции является Зеленский, не изменит свой тотальный агрессивно-хамский стиль дипломатии, это будет вредить Украине», – заключил депутат.