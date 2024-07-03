Депутат Рады: Американцы в рядах ВСУ сражаются со своим историческим противником

Американские наёмники воюют на стороне ВСУ, потому что это их шанс наконец встретиться лицом к лицу с теми, против кого их всю жизнь учили сражаться. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«С начала войны у меня в подчинении было 10 легионеров, из них было несколько американцев. Были англичане, были из Молдовы ребята. Я задавал вопрос: ты американец, «А что ты здесь делаешь, какая у тебя мотивация?» Не все, но некоторые мне отвечали: «Нас всю жизнь после Холодной войны учат воевать с РФ, потому что это основной соперник США». И каждый военный, даже те, кто стали пенсионерами, у них была цель, вот, их учили, что вы будете воевать с «Сушками» с «МиГами», или на поле боя с десантниками, спецназом. Говорит: и вот я прослужил всю свою жизнь с такой целью, но не достиг её, а сейчас у меня есть такая возможность», – рассказал Костенко.

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Он подчеркнул, что наёмникам с такой мотивацией нужно давать все возможности.

«Поэтому кое-кто приезжает сюда также померяться силой со своим историческим противником. Это нам выгодно, давайте объективно. И мы должны создавать условия для всех, кто хочет биться с РФ под любым поводом, мы должны давать им такие возможности, как бы это ни звучало», – добавил депутат.