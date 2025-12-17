Депутат Рады: Люди шарахаются от ВСУшников, нужно заставить их уважать и почитать

В кодекс гражданской защиты Украины внесут изменения, которые позволяют использовать местным властям общенациональную систему оповещения для ежедневного объявления минуты молчания по погибшим ВСУшникам.

Соответствующую инициативу на заседании Верховной рады прокомментировала депутат Соломия Бобровская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предполагается, что минута молчания будет объявляться ежедневно в 9 часов утра.

«На самом деле, обсуждать нечего, потому что очень правильный законопроект. И, действительно, если эта культура памяти не формируется снизу или формируется лишь меньшей частью общества или ее половиной, то, бесспорно, государство должно вмешаться и научить этой культуре.

Если человек на четвертый год полномасштабной войны до сих пор плохо воспринимает абсолютное уважение к тем павшим, кто вернулся на щите и похоронен сегодня в наших городах, селах и так далее, и те, кто не вернулись домой, их не оплакали и с ними не попрощались», – вещала Бобровская.