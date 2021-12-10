Депутат Рады: «Минск» загонит нас в геополитическую книгу рекордов»

10.12.2021  22:42 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Кризис, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Возвращение Донбасса в состав Украины спровоцирует уникальный прецедент в мировой геополитике, когда страна будет содержать неподконтрольные территории за свой бюджет.

Об этом в эфире «5 канала» заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «Политнавигатора».

Возвращение Донбасса в состав Украины спровоцирует уникальный прецедент в мировой геополитике, когда страна будет...

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«По моему мнению, Минские соглашения недопустимы, даже без формулы Штайнмайера, она просто увеличивает риск, но даже если бы её не было, выполнение Минских соглашений – невероятно рискованная вещь. Потому что они фактически лишают украинское государство территориальной целостности и государственного суверенитета на части территорий.

Если Минские соглашения будут реализованы – это будет уникальный прецедент в мировой геополитике, мы попадём в геополитическую книгу рекордов: у нас будет неподконтрольная территория в стране, на которую будет влиять Россия, а мы будем содержать её со своих налогов», – переживал Рахманин.

Напомним, ранее Киеве заявили, что Украина не сможет решить вопрос Донбасса без предоставления этому региону федеративных или даже конфедеративных полномочий.

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