Депутат Рады: на Украине сфальсифицирована даже прививочная кампания

Депутат Рады: на Украине сфальсифицирована даже прививочная кампанияНовости Украины
Киевское руководство закрывает глаза на массовую фальсификацию вакцинации на Украине, которая позволяет получить красивую статистику.
Об этом в ходе согласительного совета украинского парламента заявил депутат фракции «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Касательно вакцинации. Темпы борьбы с распространением коронавирусной инфекции волнуют всех. Фактически, мы в десятке стран мира.
Но вопрос в другом – речь о тотальной массовой фиктивной вакцинации на Украине, о которой никто не говорит. Которая скрывается и является частью общей статистики темпов вакцинации, которую засвидетельствует Министерство здравоохранения», – сказал депутат.
Батенко призвал поднять этот вопрос позже на одном из заседаний парламента.
«Кого мы обманываем? Себя, мир, врачей? Своих близких? Тех, кто уже погиб от коронавирусной болезни?
Я считаю, что исполнительные органы тоже должны ответить на этот вопрос в рамках Часа вопросов правительству», – резюмировал парламентарий.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что рост числа случаев заболеваний коронавирусом на Украине вызван отменой профилактических мер и объясняется желанием властей иметь повод для введения очередного локдауна, чтобы предотвратить социальные волнения.
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