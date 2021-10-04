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04.10.2021 14:53 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Медицина, Украина
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Депутат Рады: на Украине сфальсифицирована даже прививочная кампания

Новости УкраиныКиевское руководство закрывает глаза на массовую фальсификацию вакцинации на Украине, которая позволяет получить красивую...

Киевское руководство закрывает глаза на массовую фальсификацию вакцинации на Украине, которая позволяет получить красивую статистику.

Об этом в ходе согласительного совета украинского парламента заявил депутат фракции «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно вакцинации. Темпы борьбы с распространением коронавирусной инфекции волнуют всех. Фактически, мы в десятке стран мира.

Но вопрос в другом – речь о тотальной массовой фиктивной вакцинации на Украине, о которой никто не говорит. Которая скрывается и является частью общей статистики темпов вакцинации, которую засвидетельствует Министерство здравоохранения», – сказал депутат.

Батенко призвал поднять этот вопрос позже на одном из заседаний парламента.

«Кого мы обманываем? Себя, мир, врачей? Своих близких? Тех, кто уже погиб от коронавирусной болезни?

Я считаю, что исполнительные органы тоже должны ответить на этот вопрос в рамках Часа вопросов правительству», – резюмировал парламентарий.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что рост числа случаев заболеваний коронавирусом на Украине вызван отменой профилактических мер и объясняется желанием властей иметь повод для введения очередного локдауна, чтобы предотвратить социальные волнения.

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