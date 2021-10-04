Депутат Рады: на Украине сфальсифицирована даже прививочная кампания

Киевское руководство закрывает глаза на массовую фальсификацию вакцинации на Украине, которая позволяет получить красивую статистику.

Об этом в ходе согласительного совета украинского парламента заявил депутат фракции «За будущее» Тарас Батенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но вопрос в другом – речь о тотальной массовой фиктивной вакцинации на Украине, о которой никто не говорит. Которая скрывается и является частью общей статистики темпов вакцинации, которую засвидетельствует Министерство здравоохранения», – сказал депутат.

«Касательно вакцинации. Темпы борьбы с распространением коронавирусной инфекции волнуют всех. Фактически, мы в десятке стран мира.

Батенко призвал поднять этот вопрос позже на одном из заседаний парламента.

«Кого мы обманываем? Себя, мир, врачей? Своих близких? Тех, кто уже погиб от коронавирусной болезни?

Я считаю, что исполнительные органы тоже должны ответить на этот вопрос в рамках Часа вопросов правительству», – резюмировал парламентарий.