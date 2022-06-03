Депутат Рады в ужасе от суммы, которую Украине необходимо ежемесячно занимать

Украина вынуждена ежемесячно увеличивать свой государственный долг на пять миллиардов долларов.

Об этом телеканалу «Рада» заявил депутат Верховной рады Павел Бакунец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна находится в состоянии войны. Мы в первый месяц отменили огромное количество налогов. Поэтому поступлений в бюджет нет. Всё время мы заимствуем. Каждый месяц нам нужно занимать более пяти миллиардов долларов. Это сумасшедшая сумма. Поэтому мы должны увеличивать свой государственный долг, и должны каждый раз выделять всё больше и больше денег на оборону», – пожаловался политик.