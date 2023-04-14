Депутат Рады в ярости: Украинская власть наживается на ВСУ, демотивируя их перед наступлением

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Украинская власть лишила надбавки военнослужащих, а после якобы вернула ее, но тут же устами главы налогового комитета Даниила Гетманцева заявила, что денег на это нет, потому что с выплат солдатам тяжело получить откаты.

Гораздо проще потратить эти средства на фейковые закупки техники.

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Об этом в эфире своего видеоблога заявил изгнанный после конфликта с Зеленским из президентской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский и его офис не хочет выделять деньги военным просто-напросто потому, что они не могут с них ничего украсть. Им лучше направить эти десятки миллиардов на Минобороны, через «прокладки» закупить, например, артиллерийские самоходные установки, которые нам потом, как окажется, бесплатно дали. Минобороны проще купить в пять раз дороже провизию, чтобы получить с этого откат, Минобороны проще купить те же самые «Старлинки», тысячи «Старлинков», а потом, как окажется, нам их бесплатно дали. Рано или поздно эти все расследования, эти все документы вылезут. И Зеленскому, и Ермаку, и его Шарапову точно придется отвечать за все эти махинации», – сказал депутат.

«Но помимо коррупционной составляющей есть еще и идеологическая составляющая – это демотивировать военных перед таким важным контрнаступлением… Задача Главнокомандующего – обеспечить наших военных всем нужным. У нас было выделено на армию рекордные полтора триллиона гривен, плюс сто миллиардов западной помощи. И что Зеленский делает? 11 из 12 бригад, согласно данным, которые вытекли из Пентагона, страдают из-за нехватки амуниции, военной помощи, элементарной подготовки», – заявил Лерос.

Ранее Лерос заявил, что в рядах ВСУ зреет бунт против Зеленского.