Депутат Рады в ярости: Украинская власть наживается на ВСУ, демотивируя их перед наступлением

Анатолий Лапин.  
14.04.2023 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Скандал, Украина


Украинская власть лишила надбавки военнослужащих, а после якобы вернула ее, но тут же устами главы налогового комитета Даниила Гетманцева заявила, что денег на это нет, потому что с выплат солдатам тяжело получить откаты.

Гораздо проще потратить эти средства на фейковые закупки техники.

Украинская власть лишила надбавки военнослужащих, а после якобы вернула ее, но тут же устами...

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Об этом в эфире своего видеоблога заявил изгнанный после конфликта с Зеленским из президентской партии «Слуга народа» депутат Верховной рады Гео Лерос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский и его офис не хочет выделять деньги военным просто-напросто потому, что они не могут с них ничего украсть. Им лучше направить эти десятки миллиардов на Минобороны, через «прокладки» закупить, например, артиллерийские самоходные установки, которые нам потом, как окажется, бесплатно дали.

Минобороны проще купить в пять раз дороже провизию, чтобы получить с этого откат, Минобороны проще купить те же самые «Старлинки», тысячи «Старлинков», а потом, как окажется, нам их бесплатно дали. Рано или поздно эти все расследования, эти все документы вылезут. И Зеленскому, и Ермаку, и его Шарапову точно придется отвечать за все эти махинации», – сказал депутат.

«Но помимо коррупционной составляющей есть еще и идеологическая составляющая – это демотивировать военных перед таким важным контрнаступлением… Задача Главнокомандующего – обеспечить наших военных всем нужным. У нас было выделено на армию рекордные полтора триллиона гривен, плюс сто миллиардов западной помощи. И что Зеленский делает?

11 из 12 бригад, согласно данным, которые вытекли из Пентагона, страдают из-за нехватки амуниции, военной помощи, элементарной подготовки», – заявил Лерос.

Ранее Лерос заявил, что в рядах ВСУ зреет бунт против Зеленского.

 

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