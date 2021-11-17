Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
17.11.2021 19:07
(Мск), Киев,
Вадим Москаленко
 
Дзен, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина, Финансы, Экономика коллапса, Энергетика
Просмотров:

Депутат Рады: Зе-власть украдёт и спустит на отопление миллиарды гривен из региональных бюджетов

Новости УкраиныМеморандум о ценообразовании на тепло и горячую воду, подписанный Кабмином, «Нафтогазом» и местными властями,...

Меморандум о ценообразовании на тепло и горячую воду, подписанный Кабмином, «Нафтогазом» и местными властями, предусматривает прохождения отопительного сезона за счёт средств простых украинцев.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Власть уже запуталась в собственных манипуляциях. Она уже не контролирует ситуацию в энергетике, коммуналке. Чего стоит только один так называемый меморандум, который, по сути, подчёркивает, что мы давно вышли за правовое поле, что введено чрезвычайное положение.

И в ручном режиме центральная власть, с помощью манипуляций и запугиваний, будет пытаться пройти отопительный сезон за счёт украинцев и заоблачных платёжек, за счёт органов местного самоуправления, на которые возложат компенсацию этой всей нагрузки», – сказал он.

Алексей Кучеренко подчеркнул, что для прохождения отопительного сезона украинское руководство фактически ворует миллиарды гривен из местных бюджетов.

«Четыре миллиарда гривен с местного киевского бюджета нам с вами, киевляне, придётся заплатить, чтобы компенсировать действие этого так называемого меморандума. Я думаю, что такая же ситуация и в других городах.

Это будет стоимость прохождения отопительного сезона для Киева. А за эти четыре миллиарда мы могли бы провести модернизацию нашего жилья, утепления, капитальные ремонты»», – резюмировал парламентарий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть