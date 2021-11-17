Депутат Рады: Зе-власть украдёт и спустит на отопление миллиарды гривен из региональных бюджетов

Меморандум о ценообразовании на тепло и горячую воду, подписанный Кабмином, «Нафтогазом» и местными властями, предусматривает прохождения отопительного сезона за счёт средств простых украинцев.

Об этом в ходе брифинга заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть уже запуталась в собственных манипуляциях. Она уже не контролирует ситуацию в энергетике, коммуналке. Чего стоит только один так называемый меморандум, который, по сути, подчёркивает, что мы давно вышли за правовое поле, что введено чрезвычайное положение.

И в ручном режиме центральная власть, с помощью манипуляций и запугиваний, будет пытаться пройти отопительный сезон за счёт украинцев и заоблачных платёжек, за счёт органов местного самоуправления, на которые возложат компенсацию этой всей нагрузки», – сказал он.