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То, что российская сторона настолько очевидно демонстрирует острое невосприятие просроченного Владимира Зеленского как президента и переговорную фигуру, ничем хорошим для Киева не закончится.

Об этом на канале «UkrLife» заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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