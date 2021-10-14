14.10.2021 10:57 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде придется умолять Россию решить вопрос с поставками топлива в страну.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый заявил депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запасы угля на некоторых теплоэлектростанциях сегодня составляют одни сутки, на некоторых 16 дней, где-то 7 – 8 дней. Можно сказать, фактически его нет. Это катастрофа, украинцы рискуют остаться в ближайшее время без тепла и света вообще. Отопление в ближайшее время я не уверен, что запустят – для этого просто нет энергоресурсов», – сказал поилитик.

«И нас ждет при этом колоссально холодная зима, по предсказанию синоптиков, одна из самых холодных за последние десятилетия. В этих условиях, я уверен, что господин Зеленский и все остальные будут вынуждены, скажу фигурально, на коленях ползти к «Газпрому», «Роснефти» и так далее, уговаривать их решить вопрос с поставками топлива в Украину», – заявил Волошин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевский антироссийский пропагандист Игорь Лосев не исключает, что зимой Владимир Путин встретится с Зеленским в Москве, «даст газ и примет капитуляцию»