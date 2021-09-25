25.09.2021 13:17 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Зимой страдающий от холода народ Украины потребует от своих властей покупать газ в России

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Український тиждень», который считается одним из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропаганды Киева, пишет доцент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Игорь Лосев.

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По его словам, «армия верховной властью подготовлена ​​к отражению российской агрессии плохо».

«Но есть еще и такой аспект национальной обороны, как энергетическая независимость. Это становится особенно важным теперь, когда Россия начала очередной газовый Армагеддон против Европы и в частности Украины, прибегая к ценовому террору, заставляя признать ее политическую цену на газ», – дает свою оценку ситуации на газовом рынке автор.

Он убежден, что страна под руководством партии «Слуга народа» к отопительному сезону не готова.

«Зимой и даже раньше народ Украины, который будет страдать от холода, тот, который голосовал за Зеленского, потребует дешевого российского газа за любые уступки Кремлю. Возможно, что Путин примет Зе в Кремле и предоставит газ в обмен на капитуляцию и отказ от защиты своей страны», – не исключает Лосев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Союза потребителей коммунальных услуг посчитал, что для подготовки к отопительному сезону Украине потребуется 1000 лет.

Также киевские СМИ не исключают, что в следующем году единственным источником газа для Украины будет Россия.