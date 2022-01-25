Депутат рассказал, как прошло закрытое заседание по «вторжению Путина»

Новости Украины

Сегодня на закрытом заседании по поводу полномасштабной «агрессии РФ» с участием глав фракций Верховной рады и силовиков министр обороны Украины Алексей Резников просил передать, что «войны не предвидится»,

Об этом на брифинге в украинском парламенте заявил депутат Вадим Рабинович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня министр обороны пришёл к нам в парламент и уговаривал руководителей фракций объяснить людям, что войны не будет. До них дошло – наконец-то. В течение двух месяцев, уничтожая гривну, экономику, выводя деньги из Украины, они кричали, что война будет. Сейчас, они наконец-то поняли, что войны не будет. Лучше поздно, чем никогда. «Войны не предвидится» – это уже слова не наши, а министра обороны, дальше некуда. Я думаю, что они заигрались. Цель этой нагнетаемой каждый день истерии одна, и я её повторю. Принято решение у кукловодов, которые руководят нашей страной, влезть к Зеленскому, внедрить Порошенко. Достали из нафталина Турчинова, Луценко даже где-то нашли. Обратите внимание, как на всех телевизионных площадках эти появившиеся сегодня люди из той эпохи, которую мы все отвергли, рассказывают, как они «плечо» подставят президенту. На них стыдно смотреть, видно уже что-то в Лондоне закончились накопления, приехали обратно работать», – рассказал Рабинович.

Он сообщил о деструктивной деятельности западных посольств.

«Я не знаю, как это всё будет продолжаться, но уже с открытыми глазами даже партия Зеленского видит, что это нагнетание ситуации. Вчера представители иностранных посольств ездили по нашим областям и уговаривали начинать партизанское движение. Я считаю, нужно обращаться к правоохранительным органам страны. И последнее: не поддавайтесь панике», – призвал депутат.

Отметим, неразбериха в украинском парламенте поводу «вторжения России» царит со вчерашнего дня. Так, накануне в ходе Согласительного совета лидеры фракций Верховной рады впали в откровенно паническое состояние и требовали срочно закупать горючее и каски.