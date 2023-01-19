Депутат рассказал на севастопольском канале, как убить «внутреннего дьявола» встране

В России на уровне конституционного строя нужно закрепить идеологию сохранения традиционных культурно-нравственных ценностей. После этого «парафинить» свою страну деятели культуры и искусства безнаказанно уже не смогут.

Такое мнение в эфире «Первого Севастопольского» высказал депутат Государственной думы, доктор экономических наук Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы в 1991 году отказались от государственной идеологии как явления, и как нам объяснили западные методологи, стали строить деидеологизированное общество. И юридически мы продолжаем его строить. А государственная идеология – это общественный договор о том, что является нормой, что хорошо или плохо. И довольно странно, что в XXI веке мы, взрослая цивилизация, не можем договориться о том, что хорошо, что плохо, – отметил он. – Указ президента «Об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» обозначает, что нам нужно определить, что такое норма. Жить в государстве, где у каждого своя норма, невозможно. Потому что всегда появятся идеи-химеры, вокруг которых выстроятся деструктивные силы. Поэтому нам нужно собрать Конституционное собрание и внести изменения в основу конституционного строя, чётко написать, что в Российской Федерации действует государственная идеология, основанная на традиционных духовно-нравственных ценностях. А это означает, что ни один закон, ни одно решение в стране не может противоречить этой идеологии, не может противоречить традиционным духовно-нравственным ценностям, и тогда уже артисты, которые парафинят свою страну, не важно, где они заработали, на корпоративах, в youtube или на государственных концертах, не смогут парафинить свою страну, потому что здесь работать не смогут… Любое публичное высказывание не должно противоречить базовой государственной идеологии, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях, поэтому только мы об этом договоримся, а я уверен, что это решение не за горами, у нас эти вопросы и дискуссии относительно «испугавшихся патриотов» прекратятся».

Заменой западной модели культуры потребления, по мнению депутата, может стать культ труда и пользы для общества, как было в СССР.

«В Советском союзе на очень длительном промежутке времени не было межнациональных конфликтов, потому что люди занимались делом, и потому что созидательный труд, общее достижение общей победы выносит на второй план разные противоречия, связанные с вероисповеданием, социальным положением, национальностью. И нужно создать условия, что труд в почёте, и труд вознаграждаем, – Успех человека должен измеряться тем, что он сделал для своей страны, для своего общества. В Советском союзе это очень чётко реализовывалось – успешный хозяйственный руководитель через какое-то время становился руководителем партийным, поэтому – есть чему поучиться у советского общества. Элита не должна рождаться числом лайков, она должна рождаться благодарностью людей, живущих в нашей стране. Это не простой путь, он длинный. Это общественный договор, который быстро не рождается. И чем быстрее мы начнём, тем легче, тем быстрее мы победим «внутреннего дьявола», – заключил Новичков.