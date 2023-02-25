Депутат Сейма Польши: Украинцы – лохи, готовые пожертвовать половиной нации ради интересов гомо-англосаксов

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Нынешний вооружённый конфликт Украины с Россией очень напоминает восстания поляков в Российской империи, инспирированные Англией и сыгравшие ей на руку.

Об этом написал депутат Сейма Польши из консервативной фракции «Конфедерация» Януш Корвин-Микке в авторской колонке для издания Najwyższy Czas. «ПолитНавигатор» представляет изложение этой колонки польского политика.

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«Напомню, историки давно заметили, что как минимум два наших «флагманских» восстания: «ноябрьское» (1830-31) и «январское» (1863-64) странным образом связаны с интересами различных европейских стран, с Англией во главе. В первом случае от вмешательства России было спасено Бельгийское королевство, а во втором – США, поскольку царь намеревался поддержать Конфедерацию. Все замечали, что «наши» (но проплаченные иностранцами) восстания, как ни странно, проводятся по случаю бельгийской революции или гражданской войны в Америке? Что важно: суммы, которые иностранные дворы платили за то, чтобы вызвать бунт на территории Польши, были смехотворно малы. Дешевле было только устраивать беспорядки на Балканах – но кому Балканы нужны, кроме Турции Сейчас Польша явно подорожала, а любящие воевать поляки вымерли в многочисленных войнах и восстаниях – или эмигрировали… К счастью, Украина обрела независимость – а там, как известно, казаки с оселедцами и с трезубцем в руке. Поначалу они буянили, сделав Украину одной из самых коррумпированных стран мира, но потом британцы решили их использовать с большей пользой. Правда, к тому времени Россия очень разбогатела – поэтому на вооружение Украины приходилось тратить много денег. Но ничего: британцы всегда из принципа воевали с сильнейшей державой Континента, вот и решили подкинуть копеечку, а ещё могли рассчитывать на поддержку американцев (после свержения прагматика Трампа, разумеется). Охотно присоединились канадцы и, как свидетельствовал г-н Столтенберг в Бухаресте, также австралийцы и новозеландцы. Правда, англо-саксонские страны на этот раз объединились скорее под «радужным флагом», а не под Юнион Джеком. Англичане убедили украинцев (как и поляков в 1830, 1861, 1939…) в том, что те могут справиться с врагом, и даже с двумя врагами. Поляки хотели бы воевать сразу с тремя Врагами, – но, к сожалению, Австро-Венгрия распалась, а Чехия и Словакия не в состоянии играть роль Врагов, достойных такой храброй Нации, как Польская.

Надо признать, что, вложив немалые деньги в обучение и оснащение казаков, западные державы не оставили их на произвол судьбы, и снабжают их оружием – но в таких количествах, что те не смогли бы выиграть эту войну, но и не проиграли бы её.

Ибо война должна продолжаться до тех пор, пока Россия не будет достаточно ослаблена, чтобы её можно было легко победить. Помимо денег, много усилий ушло на мишуру, которая намного, намного дешевле. Я уже как-то писал в Твиттере: «Вожди «январского» и «ноябрьского» восстаний не были так восторженно встречены в парламентах Парижа и Лондона, потому что они мало навредили России. А лохи с Днепра готовы пожертвовать половиной нации ради интересов гомо-англосаксов, вот и приходится с ними пировать до угара!» Украинцам также стоит напомнить, как их элиты развлекаются на деньги, полученные от англосаксов, греются на солнышке в арабских странах… И надо же: когда впервые появился шанс, что лохами окажутся другие, – Польша присоединяется к этой войне! Проклятие!»

Как сообщал «ПолитНавигатор», Януш Корвин-Микке выступил за союз Польши и России против Украины.