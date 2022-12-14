Польский депутат выступил за союз Польши и России против Украины

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Польше нужна Россия как союзник против набирающей силу Украины.

Так считает депутат польского Сейма из консервативной фракции «Конфедерация» Януш Корвин-Микке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда слышу: «Если вы поддерживаете Россию, езжайте туда». Ну, это не имеет НИЧЕГО общего друг с другом! Даже если бы в России была ужасно и там царил каннибализм, я был бы за хорошие отношения с Россией, потому что боюсь растущей в силе Украины и хочу иметь союзника за ее спиной» – написал Януш Корвин-Микке в своем микроблоге.

Учитывая настроения в Польше, значительная часть комментаторов обвинила его в работе на Москву.

«Тебе нужно поговорить со своим руководством, потому что повествование не складывается. Пока они [русские] заявляют, что Польша хочет захватить Западную Украину и напасть Москву. Так что договоритесь друг с другом. Потому что пока этот «союз» возможен только в твоей голове» – написал один из пользователей, обращаясь к политику на «ты», что в польском языке принято по отношению только к близким друзьям.

С другой стороны, было немало комментариев, поддержавших позицию депутата.

«Тупым это невозможно объяснить. В очередной раз Польша вкладывает огромные деньги в то, что обречено на провал. Жаль, что в Польше нет матёрых политиков, умеющих виртуозно разыграть этот конфликт. Украина имеет к нам территориальные претензии, а мы разоружены» – написал другой пользователь.

Были комментаторы, которые понимали, что главная цель Корвина-Микке – тролиинг польских властей, а потому ответили в его духе.

«Великая Бандеровская Украина победит Россию и НАТО, освободит Крым, Кубань, [польские города на границе с Украиной] Хелм, Перемышль и Жешув, а Корвина с его сторонниками запрут в лагерь в Хороще» – написал один из них.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в июле этого года Януш Корвин-Микке спрогнозировал нападение украинских войск на Польшу после их поражения от России.