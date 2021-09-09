Депутат: «Украина пытается напрячь РФ, но ведет к краху собственное государство»

09.09.2021 08:38 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Вчерашняя попытка Верховной рады обратиться к США с просьбой о предоставлении статуса основного союзника вне НАТО

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает депутат Госдумы РФ, член комитета по международным делам Серегй Железняк.

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«Парламентариям Украины, очевидно, нечем заняться, раз они тратят время на подобные обращения. Украинских политиков вообще больше всего беспокоит отношение к ним со стороны Вашингтона и НАТО в целом, а не проблемы украинских граждан», — сказал политик, слова которого приводит «Коммерсант».

По его словам, единственная страна, которая реально переживает за судьбу украинского народа, — это РФ.

«Угрозами вступить в НАТО Украина пытается напрячь Россию, но на самом деле упорно ведет к краху собственное государство», – резюмировал Железняк.

Напомним, что вчера украинский парламент провалил голосование за предоставление Украине статуса главного союзника США вне НАТО. Почем так произошел, рассказывал «ПолитНавигатор».