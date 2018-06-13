13.06.2018, Берлин, Владимир Гладков

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Депутатам Бундестага рассказали, как СБУшники сутки выбивали показания у девушки

Пытать сутками незаконно задержанных для дачи признательных показаний на видеокамеру – обычная практика СБУ.

Об этом во время конференции на тему «Состояние свободы слова и прав в Украине», проходившей в понедельник в Бундестаге, заявил украинский адвокат Валентин Рыбин.

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«[Приведу в пример] уголовное производство, в котором я защищаю интересы тридцатилетней девушки, гражданки Украины Дарьи Мастикашевой. 15 августа 2017 года она была похищена из собственного автомобиля сотрудниками СБУ, сутки подвергалась пыткам и истязаниям и была вынуждена под пытками на видеокамеру дать признательные показания.

17 августа председатель СБУ Василий Грицак показал данное видео на своём брифинге и широко его комментировал, указывая на то, что данное видео снято оперативным путём, человек признаётся, преступление раскрыто», – рассказал адвокат.

«Когда я как защитник обратился к Грицаку с требованием предоставить данное видео в полном объёме, мне поступил ответ, что такого видео нет. А управление СБУ в Днепропетровской области, которое расследовало подозрение в отношении Мастикашевой, также ответило, что никакого видео оно не снимало.

Вопрос – откуда видео, и почему его демонстрирует сам председатель СБУ?», – отметил юрист.

«Мной была собрана доказательная база фактов похищения и пыток данной женщины, я добился через суды возбуждение уголовных дел по этим фактам, однако власть саботирует расследование. Это говорит о том, что власти неудобно и не нужно заводить расследования в отношении своих сотрудников, которые превышают полномочия и действуют не как люди по отношению к ближним», – подытожил Валентин Рыбин.

Как ранее сообщал корреспондент «ПолитНавигатора», украинские правозащитники на пресс-конференции рассказали, как СБУ выбивает признания и незаконно изолирует людей.