Депутатов Госдумы и сенаторов будут наказывать за подарки, но не лишать мандата

11.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Государственная Дума РФ одобрила в первом чтении проект закона, предусматривающий ответственность депутатов, а также членов Совфеда за нарушение порядка получения подарков и других вознаграждений, а также за предоставление недостоверной информации о доходах.

С соответствующей инициативой в ходе пленарного заседания выступил депутат от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаются две новеллы. Первая устанавливает ответственность члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. Речь идет об ответственности за непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, за нарушение порядка получения подарков и иных вознаграждений, за предоставление неполных или недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также за нарушение других ограничений, запретов и требований, которые прямо установлены Федеральным законом, но за которые не установлена ответственность.

За указанные нарушения, которые прямо установлены законом, предусмотрена ответственность, которая не влечет за собой прекращение полномочий члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, а именно – предупреждение и освобождение от руководящих должностей или иной должности в Совете Федерации или Государственной Думе без прекращения полномочий члена Совфеда или депутата Госдумы.

Что касается второй новеллы – порядка принятия решений об одной из мер ответственности, то такой порядок предлагается установить регламентом соответствующей палаты Федерального Собрания.

Данным проектом Федерального закона предусматривается выполнение требований Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который утвержден приказом президента России», – рассказал парламентарий.

В результате голосования закон был принят в первом чтении единогласно – 415 депутатов проголосовали «За».