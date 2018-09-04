04.09.2018, Киев, Максим Карпенко
 
СМИ, Украина, Цензура
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Депутатша Рады закатила истерику из-за «обстрела украинских мозгов»



В Верховной Раде требуют от СНБО Украины запретить работать в стране всем российским журналистам.

О необходимости введения тотальной цензуры в своем блоге заявила депутат Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она сравнила работу российских журналистов, освещающих события на Украине, с артобстрелами.

«Путинские медиа в Украине — это такое же оружие в войне с Украиной, как танки или «Грады». Ежедневно обстреливают мозги людей. Почему мы должны это терпеть? Это не вопрос свободы СМИ. Это вопрос национальной безопасности и защиты независимости от реванша Кремля. Время противодействовать. СНБО должен проанализировать и прекратить деятельность всех московских рупоров в Украине, внеся их в санкционный список. И в случае необходимости – оперативно дополнять этот список, несмотря на любое давление внутри или снаружи страны», – заявила Гопко.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий блокировать сайты без решения суда.

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