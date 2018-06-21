21.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Свобода слова по-европейски: теперь на Украине будут блокировать сайты без решения суда

Верховная Рада Украины со второй попытки включила в повестку дня рассмотрение проекта закона о внесении некоторых изменений в некоторые законодательные акты Украины касаемо противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что «за» проголосовали 238 депутатов, против – 4, воздержалось 29, а не голосовали – 79 человек.

Данный факт у себя в Facebook прокомментировал директор «Українських новин» Денис Иващенко.

«Народный фронт вводит прямую цензуру. По внесённому в повестку Рады законопроекту №6688 любой следователь из района может закрыть любой сайт. Без суда, адвокатов. В лучшем случае получите емаил. И не надо изымать ваши сервера. Хуже роскомнадзора», – возмущается он.

Не осталась в стороне и первый заместитель главы комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины Ольга Червякова.

«Такими угрозами предлагается считать «оказание воздействия на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти или органами местного самоуправления, должностными лицами этих органов, объединениями граждан, юридическими лицами». Авторы законопроекта предлагают считать это частью «технологического терроризма».

Службе безопасности Украины предоставляется право без решения суда с помощью провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Основанием для этого может быть уже не только решение суда, но и решение прокурора, следователя, согласованного с прокурором, или решение СНБО.

Штраф для провайдеров – 1% годового дохода, при повторном – 5.

Народный фронт, кажется, совсем слетел с катушек. Он прожимают этот законопроект уже год. «Осуществление влияния на органы государственной власти» – это любой общественный контроль или рядовой пикет – в случае принятия закона будут терроризмом. А внесудебное блокирование сайтов – это возвращение даже не к Януковичу, а к самому Сталину! Даже законы 16 января предусматривали необходимость решения суда для блокировки интернет-ресурсов», – написала она у себя в Facebook.