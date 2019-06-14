Депутату-укропу вылили на голову ведро фекалий

14.06.2019, Ивано-Франковск, Владимир Гладков

В Ивано-Франковском парке близкого к олигарху Игорю Коломойскому депутата Александра Шевченко с ног до головы облили нечистотами из ведра.

Видео надругательства над неприкосновенностью опубликовало местное издание «Галка», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот облили г#вном народного депутата Сашу Шевченко. Вот сволочи! Саша, за что такая х##ня? Это за то, что ты людей г#вном поливаешь?» – иронично комментировал происходящее автор видео.

В 2014 году Шевченко был избран нардепом от «Блока Петра Порошенко», однако вскоре перекочевал в проект Коломойского «Укроп».

Сам Шевченко, комментируя инцидент, рассказал, что ему позвонил владелец ивано-франковской строительной компании «Мельник Групп Дивелопмент» Иван Мельник и предложил встретиться, чтобы обсудить некие важные вопросы.

«Почему-то он настаивал на встрече в парке Военных ветеранов, и в присутствии какого-то своего делового партнера. Этим деловым партнером, как оказалось, был бандит Мирослав Кальян, известный в преступных кругах по прозвищу «Патлатый». Он неоднократно избегал уголовной ответственности за совершенные преступления – стрельба, покушения на людей и прочее», – рассказал нардеп.

По его словам, Мельник с «Патлатым» сразу же начали ему угрожать, требуя, чтобы он не баллотировался в Верховную Раду от Ивано-Франковска.

«Потому что в округе, как они говорили, должен победить юрист господина Мельника Александр Богачев, которого они пытаются выдвинуть от партии «Слуга народа», – отметил Шевченко.

«Патлатый» с Мельником угрожали Шевченко «чёрным пиаром» в СМИ, однако, по словам потерпевшего, на него это не подействовало.

«Тогда они с визгом опустились до угроз физической расправой мне и моей семье … И на эти неадекватные крики я только в ответ посмеялся. А потом под видом работника коммунальных служб города к нам подошел мужчина и облил меня из ведра грязью. Они и дальше кричали и угрожали … Конечно, что запугать меня никогда никому не удастся», – озвучил свою версию случившегося нардеп, пообещав потребовать от правоохранительных органов дать оценку действиям и угрозам в его адрес.