Депутаты Рады нашли страшную «зраду» в законе об авиационных правилах

17.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Принимать авиационные правила на языке оригинала – это абсурдная правовая конструкция, которая оставляет лазейку для проникновения в процедуру языка «страны агрессора».

Об этом говорили депутаты в ходе пленарного заседания Верховной рады, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, парламентарии на повторном первом чтении приняли за основу проект закона №3683 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины для усовершенствования порядка разработки, принятия, и внедрения авиационных правил Украины», голосование за который со скандалом провалили в феврале.

Тогда депутатов не устроило то, что принятие законопроекта грозит тем, что в радиопереговорах украинских пилотов может зазвучать русская речь, и 204-х голосов оказалось недостаточно.

«Доработанный вариант уже не содержит наиабсурднейших норм и не вмешивается в закон о языке, но в нём осталась одна возмутительная норма, что авиационные правила принимаются на языке оригинала, – заявил экс-директор украинского Института нацпамяти, депутат «Европейской солидарности» Владимир Вятрович. – Это абсурдная правовая конструкция и её надо исключить, на что указывают и ГНЕУ (Главное научно-экспертное управление Аппарата ВРУ – ред.), и гуманитарный комитет».

«Европейская солидарность» готова поддержать этот законопроект, если во втором чтении, а лучше в первом, под стенограмму будет учтен вывод гуманитарного комитета – исключить из проекта слова: «и могут приниматься на языке оригинала». Без исключения этих слов, мы возражаем принимать этот проект», – предупредил порохобот.

В свою очередь депутат партии «За будущее» Серей Рудик горячо поддержал выступление Вятровича.

«Неужели нельзя приблизить наши правила воздушного сообщения к европейским без посягательств на украинский язык? Мы уже 17 февраля направили это проект на доработку. Да, основная претензия была снята, были исключены нормы, которые меняют базовый закон о защите украинского языка, как государственного. Но неужели, нельзя было исключить и авиационные правила, которые оставили лазейку, чтобы можно было не использовать украинский язык, а заменить каким-то иностранным?» – возмущался депутат. «Перестаньте в каждом законопроекте делать то, что закончится 16 июля (согласно повестке, будут рассматриваться положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» – ред.). 16 июля мы будем ставить большую точку по вопросам иностранных и русского языков для использования в официальном и во всём другом общении», – пригрозил парламентарий. «Кто хочет, пусть голосует за Европу, но без посягательств на украинский язык. Ко второму чтению дорабатываем и выкидываем эту норму и забываем о языке страны агрессора», – призвал Рудик.

За законопроект в первом чтении проголосовали 247 депутатов.