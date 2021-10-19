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19.10.2021 16:20 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Скандал, Украина
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Депутаты Рады устроили разборку из-за «Жму руку Путину»

Новости УкраиныНа Украине президенты один краше другого: если предыдущий говорил «Жму руку, обнимаю» лидеру «страны...

На Украине президенты один краше другого: если предыдущий говорил «Жму руку, обнимаю» лидеру «страны агрессора», то нынешний не брезгует пиариться на погибающих в Донбассе украинских солдатах.

Об этом говорили депутаты в ходе пленарного заседания в Верховной раде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, депутат из «Слуги народа» Андрей Герус под аплодисменты однопартийцев задал неудобный вопрос депутату от «Европейской солидарности Софие Федыне, процитировав теплые слова Петра Порошенко в адрес Владимира Путина во время одного из телефонных разговоров.

«Вы учились в Львовском национальном университете на факультете Международных отношений, работали аспирантом, а потом доцентом. То есть вы достаточно квалифицированный международник. Скажите, в дипломатической службе и международных отношениях обязательно ли обращение одного президента к другому «Жму руку, обнимаю», и планируете ли вы использовать такие обращения, как «Жму руку, обнимаю» в отношении должностных лиц страны-агрессора?» – поинтересовался Герус.

Вопрос откровенно взбесил Федыну.

«Да, я – международник, доцент кафедры, и продолжаю работать со своими студентами. Я вам скажу, что и в демократической практике, и в практике абсолютно человеческой неприемлемыми вещами является брать спасение воина под личный контроль, оставлять его четыре дня истекать кровью, а самому ехать на Остров Бирючий есть шашлыки. Думаю, вы знаете, о ком я. Вот мой ответ», – контратаковала она под одобрительный гул со стороны своей фракции.

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