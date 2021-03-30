Разъяренного Порошенко заставили оправдываться за «жму руку» Путину

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский два года «заглядывает в глаза» российскому лидеру Владимиру Путину.

Об этом во время словесной перепалки в ход внеочередного заседания Верховной рады заявил экс-президент, лидер «Евросолидарности» Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Временами непросто понять манёвры Зеленского, который на протяжении двух лет заглядывает в глаза Путину, настало время посмотреть в глаза правде!… Надо заявлять: Путин – убийца. И об этом мы говорили с 2014 года, Сейчас об этом говорит весь мир от Байдена до Трюдо», – заявил Порошенко.

«Позиции Киева слабнут без прямого диалога между президентом США и президентом Украины. Причины очевидны: защита Зеленским интересов Коломойского! Я твёрдо уверен, что отсутствие борьбы с коррупцией и сворачивание реформ – тут и спрятан pin-code этого телефонного разговора», – добавил экс-глава государства.

Заступиться за действующего президента поспешил депутат «Слуги народа» Максим Бужанский.

«Удивительно, когда после выступления командующего ВСУ появился Порошенко и начал рассказывать о каких-то отношениях нашего президента с господином Путиным. Мы знаем только одно, что волнует страну, это «жму руку, обнимаю» [в ходе преданного огласке телефонного разговора Путина и Порошенко] – вот этот формат выбрал для себя Пётр Алексеевич! Не знаю, куда он в это время там смотрел – в глаза или ещё куда-то, но это делал он, а не Зеленский», – парировал Бужанский.

«Я напомню, что во время трагедии в Иловайске не Зеленский торговал углём с панамским оффшором, это делал Порошенко и почему-то ни разу здесь не извинился перед украинцами. Это недостойно использовать такой повод, как гибель наших воинов, для сведения политических счётов», – напомнил «слуга».

В ответ на трибуну снова выбежал разъярённый Порошенко и заявил, что такие люди как Бужанский, не достойны быть голосом Верховной рады.

«Мы пять лет держали линию, не отводили войска и защищали каждого воина! А сейчас после объявления перемирия только в этом году 26 погибших! Потому что отведены войска, потому что запрещены разведгруппы, потому что нет контрснайперской борьбы, которую мы создавали. Мы должны объединиться, провести заседание нацбезопасности, усилить оборон. И лучше жать руки, чем заглядывать в глаза Путина, выискивая там мир, его там нет. И у нас виноват Путин, а не украинские военные!» – рявкнул Порошенко.

Следом поддержать своего шефа выскочила скандальная депутат «Евросолидарности» Ирина Геращенко.

«Гибридная война требует сильной дипломатии и сильной армии. Политес требует так жать руку, чтобы сломать пальцы агрессору. Так обнимать, чтобы сломать рёбра агрессору», – эмоционально заступилась за Порошенко депутат.

«Два года назад мы услышали фантастический рецепт – перестать стрелять, и вы перестали стрелять в ответ. 25 погибших воинов только в этом году», – упрекнула Геращенко оппонентов.