Пир во время чумы? Депутаты Рады вдвое подняли зарплаты своим помощникам

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Новости Украины

Верховная рада приняла постановление о повышении зарплат помощников-консультантов депутатов до 50 прожиточных минимумов.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Постановление будет действовать с 1 по 31 декабря 2021 года – в этот период помощники депутатов получат зарплату в размере 124 вместо 62 тысяч, как было раньше.

В ходе голосования документ поддержали 294 депутата из 226 необходимых.

Комментируя решение парламентариев, экс-глава карательного батальона «Крым» Станислав Краснов отметил, что депутаты Рады, по-видимому, считают, что в бюджете слишком много денег.

«На пенсионеров денег нет вообще, пенсии ниже прожиточного минимума, на больных детей нет, собираем всем миром, зато себе – есть куча лишних денег. Может все же не «лишние» деньги есть в бюджете, а три-четыре сотни лишних депутатов в Верховной раде?» – пожаловался Краснов в своём Telegram-канале.

Напомним, накануне Верховная рада приняла госбюджет на 2022 год , предусматривающий новые долги, рост инфляции и невыполнение обещаний президента Владимира Зеленского.