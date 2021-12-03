Пир во время чумы? Депутаты Рады вдвое подняли зарплаты своим помощникам
Верховная рада приняла постановление о повышении зарплат помощников-консультантов депутатов до 50 прожиточных минимумов.
Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания украинского парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Постановление будет действовать с 1 по 31 декабря 2021 года – в этот период помощники депутатов получат зарплату в размере 124 вместо 62 тысяч, как было раньше.
В ходе голосования документ поддержали 294 депутата из 226 необходимых.
Комментируя решение парламентариев, экс-глава карательного батальона «Крым» Станислав Краснов отметил, что депутаты Рады, по-видимому, считают, что в бюджете слишком много денег.
«На пенсионеров денег нет вообще, пенсии ниже прожиточного минимума, на больных детей нет, собираем всем миром, зато себе – есть куча лишних денег. Может все же не «лишние» деньги есть в бюджете, а три-четыре сотни лишних депутатов в Верховной раде?» – пожаловался Краснов в своём Telegram-канале.
Напомним, накануне Верховная рада приняла госбюджет на 2022 год, предусматривающий новые долги, рост инфляции и невыполнение обещаний президента Владимира Зеленского.
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