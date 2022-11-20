Депутаты Сейма Польши: Зеленский врал – Украина должна извиниться и выплатить компенсации

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Представленная в Сейме Польши правая партия «Конфедерация» ожидает, что украинские власти принесут извинения за падение своей ракеты на польской земле, и возместят ущерб семьям двух погибших поляков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутаты Сейма Польши от «Конфедерации» Роберт Винницки, Яцек Вильк и Гжегож Браун накануне провели в стенах польского парламента пресс-конференцию, на которой высказали свои претензии как украинским, так и польским властям.

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«В Пшеводове речь идёт о трагическом несчастном случае, за который украинская сторона должна принести искренние извинения и выплатить компенсации семьям погибших. Это основа международных отношений. К сожалению, мы не наблюдаем такого отношения. Что ещё хуже, мы имеем дело с фатальным обманом со стороны польского правительства», – заявил Роберт Винницки.

Он также подчеркнул, что Польша является страной, которая больше всего помогает Украине, и поэтому польские власти и поляки вправе ожидать от Украины прозрачности и честности.

«Мы имеем право знать правду, и имеем право на то, чтобы Украина вела себя должным образом» – сказал политик.

В свою очередь, Яцек Вильк заявил, что интерес Украины явно состоит в том, чтобы втянуть Польшу в войну с Россией, а это противоречит национальным интересам Польши. Он подчеркнул, что Польша не может такого допустить, и указал на необходимость укрепления польской армии и систем обороны.

Лидер «Конфедерации» Гжегож Браун от имени партии выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Пшеводове. Он добавил, что, хотя «номинально Польша остается нейтральной страной», на практике, в силу риторики властей в Варшаве, которая «делает Польшу воюющей стороной», это уже не так.

«У нас нет замечаний по отношению к Киеву, потому что мы не имеем на него влияния, хотя киевский режим не воспользовался возможностью вести себя корректно и честно, – подчеркнул Браун. – К сожалению, президент Зеленский уходит в отрицание, что свойственно туранизму, талмудизму и бандеризму. Эта органическая неспособность говорить правду, эта склонность к манипулированию фактами, этикой и истиной носят лишь ситуативный характер – то, что сейчас хорошо для нас, реально».

Политик также выразил разочарование тем, что польские власти «принимают такие стандарты как свои, и выступают в роли украинских пиарщиков».

Гжегож Браун считает, что информация с заседания Совета национальной безопасности Польши должна быть представлена ​​общественности.

«Некоторые, а именно вице-спикер Сейма Рышард Терлецки, выражали недовольство тем, что это не российская ракета, потому что – как это вытекало из контекста – они были бы рады иметь основания для дальнейшего возбуждения общественного мнения и эскалации участия Польши в войне», – сказал он.

Политик также отметил, что «самым большим провокатором оказался президент Зеленский, который постоянно подстрекал и разжигал». Он добавил, что, к сожалению, в Польше есть люди, которых это устраивает, и «люди, готовые наступать на Калининград».

Как сообщал «ПолитНавигатор», президент Польши Анджей Дуда признал, что по его стране ударила украинская ракета.