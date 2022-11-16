Президент Польши признал, что по его стране ударила украинская ракета

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Новости Украины

Президент Польши Анджей Дуда признал, что ракета, упавшая на польской территории, была выпущена силами ПВО Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В среду, 16 ноября, президент Польши Анджей Дуда провёл в Бюро национальной безопасности встречу с премьер-министром страны Матеушем Моравецким и министрами, занимающимися сферой безопасности. После этого состоялось заседание Совета национальной безопасности.

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«Есть много признаков того, что украинские силы использовали эту ракету для защиты от нападения России. Вчера мы видели массированное нападение России на Украину, в том числе на районы у границы с Польшей» – заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с премьером после заседания Совета безопасности страны.

При этом Дуда сказал, что в ударе по территории Польши виновата Россия.

Президент Польши также подчеркнул, что нет никаких признаков того, что это было преднамеренное нападение на Польшу.

«Скорее всего, на территорию Польши упала российская ракета 1970-х годов, у нас нет доказательств того, что она была запущена Россией», – сказал он.

Дуда также попросил жителей Восточной Польши не паниковать, если они увидят самолеты в небе и военных на земле, поскольку власти «делают всё возможное для защиты поляков».

Выступивший после главы государства премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал антироссийские заявления Дуды, сделав акцент на том, что Польшу поддержали все союзники по НАТО.

При этом, по словам польского премьера, «большинство собранных нами доказательств указывает на то, что на этот раз, возможно, нет необходимости приводить в действие Статью 4 Договора НАТО, но этот инструмент все еще в наших руках».

15 ноября глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера говорил о возможности использования 4-й статьи, предусматривающей консультации стран-членов НАТО, если, по мнению какой-либо из них, их территориальная целостность, независимость или безопасность окажутся под угрозой.

Ранее сообщалось, что Польша пригласила международных экспертов для расследования взрывов на своей территории. Также польская полиция опубликовала фото с места падения ракеты в населенном пункте Пшеводув недалеко от границы с Украиной.

Как сообщал «ПолитНавигатор», по информации польских СМИ, две ракеты упали в Польше на границе с Украиной, после чего премьер страны созвал экстренные заседания комитета правительства по национальной безопасности и вопросам обороны.