24.07.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Депутаты Зеленского идут по пути «голого казака»

На досрочных парламентских выборах украинские избиратели голосовали на автопилоте, не обращая внимание на программы.

Об этом «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов, объясняя причины массовой победы в одномандатных округах кандидатов от президентской партии «Слуга народа» над политическими тяжеловесами.

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«Во-первых, как и в случае с президентскими выборами, это было протестное голосование. За два месяца после инаугурации общественные настроения оказались слишком инертными. Во-вторых, если считать два тура президентских выборов, для украинцев это уже третьи выборы в 2019 году. Люди банально устали от избирательного процесса и решили голосовать на автопилоте, не обращая внимания на программы и биографии. Фактически, избиратель голосовал за бренды, а не за парикмахеров или фотографов, которые ничего не сделали для своего электората», – сказал эксперт.

«В новой Верховной раде эти победители будут работать точно так же, как в предыдущем созыве работал казак Гаврилюк. Полгода-год будут вникать в работу парламента, нажимая на кнопки по команде руководства фракции. Пока у Зеленского будет высокий рейтинг, они будут сохранять верность «Слуге народа», как только рейтинг обвалится, они переметнутся к другим политическим силам, – прогнозирует Молчанов. – По украинским законам, мажоритарщики могут без проблем выйти из фракции, сохранив свой мандат».

Напомним, что Михаил Гаврилюк бы членом так называемой казацкой сотни Майдана. Получил известность во время противостояния майданщиков с правоохраниетелями, когда его задержали во время нападения на милиционеров и раздели для обыска. В октябре 2014-го он стал депутатом ВР, победив под Киевом на одномандатном округе №965 от партии «Народный фронт».

В Раде Гаврилюк прославился тем, что объявил высшее образование ненужным и сказал, что для парламента достаточно его опыта работы на стройке.

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