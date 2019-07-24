Депутаты Зеленского идут по пути «голого казака»

24.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

На досрочных парламентских выборах украинские избиратели голосовали на автопилоте, не обращая внимание на программы.

Об этом «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов, объясняя причины массовой победы в одномандатных округах кандидатов от президентской партии «Слуга народа» над политическими тяжеловесами.

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«Во-первых, как и в случае с президентскими выборами, это было протестное голосование. За два месяца после инаугурации общественные настроения оказались слишком инертными. Во-вторых, если считать два тура президентских выборов, для украинцев это уже третьи выборы в 2019 году. Люди банально устали от избирательного процесса и решили голосовать на автопилоте, не обращая внимания на программы и биографии. Фактически, избиратель голосовал за бренды, а не за парикмахеров или фотографов, которые ничего не сделали для своего электората», – сказал эксперт.

«В новой Верховной раде эти победители будут работать точно так же, как в предыдущем созыве работал казак Гаврилюк. Полгода-год будут вникать в работу парламента, нажимая на кнопки по команде руководства фракции. Пока у Зеленского будет высокий рейтинг, они будут сохранять верность «Слуге народа», как только рейтинг обвалится, они переметнутся к другим политическим силам, – прогнозирует Молчанов. – По украинским законам, мажоритарщики могут без проблем выйти из фракции, сохранив свой мандат».

Напомним, что Михаил Гаврилюк бы членом так называемой казацкой сотни Майдана. Получил известность во время противостояния майданщиков с правоохраниетелями, когда его задержали во время нападения на милиционеров и раздели для обыска. В октябре 2014-го он стал депутатом ВР, победив под Киевом на одномандатном округе №965 от партии «Народный фронт».

В Раде Гаврилюк прославился тем, что объявил высшее образование ненужным и сказал, что для парламента достаточно его опыта работы на стройке.

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