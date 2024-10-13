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Вопреки нервным опровержениям Банковой и МИД Украины, все больше западных СМИ пишут об идущих «под ковром» обсуждениях рамок будущего замирения на Украине.

Немецкий Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника отмечает, что в Киеве «впервые начали всерьез обсуждать сценарий завершения конфликта с Россией, при котором Киев пойдет на территориальные уступки».

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По словам собеседника издания, ранее в Киеве считали, что победой должна стать «безоговорочная капитуляция» России. «Но без уступок это невозможно», — цитирует украинского чиновника Der Spiegel.

«Сделка должна быть выгодной и для России», — отмечает конфидент издания.

Он указывает на снижение боевого духа среди украинских военных и раскол в обществе. «Прогноз плохой. Люди действительно больше не хотят воевать», — говорит собеседник Der Spiegel, а «несправедливость войны может разорвать общество на части».

По его мнению, поддержка Киева со стороны западных стран будет постепенно сокращаться, независимо от того, кто победит на выборах президента США.Американцы также «медленно, но верно уйдут» от оказания помощи.

Напомним, как ранее сообщал «ПолитНавигатор», итальянская газета Corriere della Sera заявила, что Владимир Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией, и теперь согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями.

Эта публикация была раскритикована на Банковой, Зеленский открестился от таких намерений в присутствии итальянского премьера Мелони, а МИД Украины наал такие утверждения «манипулятивными».