08.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Переподчинение алюминиевой отрасли России США — самый большой экономический успех экономической политики президента Дональда Трампа.

Об этом сегодня в эфире радиостанции Вести ФМ заявил вице-президент и пресс-секретарь компании “Роснефть” Михаил Леонтьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственный фантастический успех трампизма в экономическом давлении и шантаже — это американизация «Русала». Это фантастический прецедент. У нас в России компанию мирового класса прибрали практически за наш счет. Я снимаю шляпу перед Мнучиным (министр финансов США – ред). Только охреневшие от борьбы с Трампом демократы могли не заметить этого успеха», – сказал Леонтьев.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», российский олигарх Олег Дерипаска, купил освобождение предприятия от американских санкций за пакет акций аллюминиевых предприятий. В итоге российская доля в стратегической отрасли сократилась примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения. Кроме того, из 12 членов совета директоров «Русала» 8 теперь иностранцы.

Михаил Леонтьев полагает, что ситуация с «Русалом» является плохим прецедентом.

«В России есть такая хрень, называется фондовый рынок. Доля иностранных игроков на нем близка к 100%. При нынешних обстоятельствах это зона беспредельного риска. Даже без целенаправленных действий против него он зависит от каждого дуновения ветра. Это колоссальный дестабилизатор экономики. В нынешних условиях это вопрос национальной безопасности», – сказал эксперт.