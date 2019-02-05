Стратегическая российская отрасль перешла под контроль США

05.02.2019, Москва, Галина Шершнева

Порядка 70% выпускающих алюминиевые сплавы российских предприятий группы компаний Олега Дерепаски перешли под юрисдикцию США.

Об этом сегодня в кулуарах российского парламента заявил журналистам депутат от КПРФ Николай Коломейцев.

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«Эта группа компаний методично в течение длительного времени через систему реорганизаций практически вывела большую часть активов в офшорные зоны и в Швейцарию. После длительных переговоров Дерипаски и его менеджеров с американцами практически принято решение о передаче контрольного пакета акций в управление по контролю за активами иностранных компаний минфина США», – сказал Коломейцев.

По его данным, сейчас пакет акций, принадлежащий Дерипаске, сократился с 70% до 44,95%.

«Это такие заводы как Иркутский и Братский алюминиевые комбинаты, которые являются градообразующими. Сегодня они без решения минфина США не могут перейти в российскую юрисдикцию. Это значит, что в случае кризиса на рынке алюминия первыми будут закрыты эти предприятия», – отметил депутат.

Он напомнил, что в 2008 году компании Дерипаски получили 11 млрд евро из так называемых антикризисных средств, выделенных бюджетом РФ.

“Возникает вопрос, а возвращены ли эти деньги, и каким образом они будут возвращены, когда в составе совета директоров из 12 человек 8 граждан США и Великобритании. Не факт, что 4 представителя Дерипаски это граждане РФ», – добавил Коломейцев.

Депутат сообщил, что фракция КПРФ направила депутатский запрос в Счетную палату, ФСБ, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить законность сделок по алюминиевым предприятиям.

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