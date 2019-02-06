06.02.2019, Москва, Галина Шершнева

КПРФ намерена обратиться с запросами к премьер-министру РФ, в Генпрокуратуру и Следственный комитет по поводу ситуации в алюминиевой отрасли России.

Таким образом партия будет защищать своего лидера Геннадия Зюганова от судебного иска о защите чести и достоинства, поданного олигархом Олегом Дерипаской.

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Об этом сегодня в кулуарах Госдумы РФ заявил депутат от КПРФ Дмитрий Новиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Только государство может выработать курс, защищающий национальные интересы страны. Рассчитывать на то, что это сделает российская олигархия невозможно. Недавно мы стали свидетелями того, как алюминиевая отрасль России перешла под контроль Вашингтона. Это прямое следствие действий господина Дерипаски», – сказал Новиков.

Дерипаска обратился в Тверской суд Москвы с требованием взыскать с лидера КПРФ 1 млн руб. за то, что Геннадий Зюганов назвал его бизнес аферой и преступлением

«По сути он не возражает. Ему не нравится форма. Но парламентарий — это избранный народом человек, который обязан говорить то, что он думает, то, что его беспокоит. Форма здесь может быть любая. Можно даже превысить какие-то нормы. Главное — сохранить нашу страну. Именно для такого случая нужна депутатская неприкосновенность. Но Дерипаска подает иск, а суд принимает», – сказал известный кинорежиссер Владимир Бортко.

Он напомнил, что сенатор США Кеннеди назвал Дерепаску «гангстером, пойманным на месте преступления», однако на него российский олигарх не посмел подать в суд.

Напомним, что Дерипаска купил освобождение «Русала» и себя от американских санкций за пакет акций аллюминиевых предприятий. В итоге российская доля в стратегической отрасли сократилась примерно с 70 до 44,95% без права ее увеличения. Кроме того, из 12 членов совета директоров «Русала» 8 теперь иностранцы.