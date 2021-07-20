«Дерьмо!» – Мудждабаев набросился на Парфенова из-за Крыма

«Дерьмо!» – Мудждабаев набросился на Парфенова из-за КрымаНовости Украины
Бывший московский либеральный журналист Айдер Муждабаев, примкнувший к меджлисовцам в Киеве, назвал своего коллегу, такого же либерала Леонида Парфенова «дерьмом», поскольку тот отказался признавать Крым частью Украины.
Об этом Муждабаев заявил в эфире телеканала ATR, заместителем гендиректора которого он является, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Муждабаева, украинские СМИ не должны пускать в эфир таких людей, как Парфенов.
«Парфенов запускает свою серию, эти годы, как они называются. Год 2006-й, и Украина уже без Крыма изображена в фильме про 2006-й год. Потому что он говно, потому что он дерьмо, понимаешь? Он относится к нам, как к дерьму тем, что он приходит в студию в Украине и не отвечает, чей Крым, находясь в Украине. Чувак, выведите его из студии», – заявил Муждабаев.
«Просто не хочет попасть под раздачу», – предположил присутствовавший в студии советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, намекая на уголовную ответственность в России за непризнание Крыма частью РФ.
«Да не хочешь – не приезжай», – отрезал Муждабаев.
Напомним, ранее «ПолитНавигатор» писал, что Парфенов отказался называть Крым аннексированным и напрямую говорить, что он является частью Украины.
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