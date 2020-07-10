«Держат людей за скот»: другие украинские политики ничем не лучше Порошенко – Карасёв

10.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Публикация записи телефонного разговора Петра Порошенко с Владимиром Путиным демонстрирует, что украинские политики не уважают собственных избирателей и держат народ за скот, который можно обманывать.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политика – это дело циничное, иногда грязное. Понятно, что есть дипломатия, особенно когда ты вассал, а есть более сильные игроки, сюзерены – американский дядя Сэм и русский старший брат. Вот между дядей и старшим братом иногда приходится на коленках лазить ради страны.

Но проблема в другом – слишком большая разница между тем, что в кулуарах, коридорах и в закрытой связи, и тем, что на публику. С одной стороны, Порошенко и его сторонники могут сказать: «Ради страны он мог и не то сказать». А зачем тогда идти и говорить людям другое?

Людей считают за быдло, дураков, лохов. Что людям можно лапшу вешать. Мне больше всего не нравится в этой ситуации неуважение к людям. Политики настолько циничны, что они не уважают людей, они готовы им сказать типа: «Отстаньте. Мы тут сильные мира сего, это наша игра с Байденом, с Меркель, с Путиным. Мы тут один другого хотим переиграть».

Но проблема в том, что тот же Обама или Меркель, не допускают такого по отношению к своим избирателям, к своему народу. Они ж так не делают. Да, они могут выступать с резкой критикой Путина, но они никогда не будут позволять себе выходить за «красные линии» приличия», – возмущен политолог.

Вадим Карасёв подчеркнул, что это проблема не только Петра Порошенко, но и всех остальных украинских политиков.

«Но главное, меня тут больше всего поражает – это разница между тем, что происходит в телефонном разговоре, и тем, что говорится людям. Но это же – не только проблема Порошенко.

Это проблема и других политиков и президентов, когда они просто людей не считают за людей, за тех, кому иногда можно сказать правду, что вот такая ситуация, а не просто тупо обманывать, как последний скот.

Это ж только тех можно обманывать, кого ты не любишь, не уважаешь, даже презираешь. Это презирать своих людей, своих граждан, свою страну и своих сторонников», – резюмировал эксперт.