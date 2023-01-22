Десятки тысяч людей протестовали против «премьера-предателя»

Оливер Галич.  
22.01.2023 17:59
  (Мск) , Берлин  
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Выборы, Дзен, ЕС, Политика, Протесты


Правые и левые партии провели в Мадриде акцию с требованием отставки правительства, возглавляемого Педро Санчесом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам протестующих, Санчес допустил экономический кризис в стране, рост цен на электроэнергию, топливо и товары из продовольственной корзины. Кроме того, их недовольство вызвало решение властей смягчить формулировку обвинения для политиков, пытавшихся добиться независимости Каталонии в 2017 году, и освобождения заключенных членов ЭТА (организация баскских сепаратистов).

Правые и левые партии провели в Мадриде акцию с требованием отставки правительства, возглавляемого Педро...

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Акцию на площади Сибелес организовали различные ассоциации, поддерживаемые правоцентристской Народной Партией (PP), ультраправой партией «Голос» (Vox) и левоцентристской партией «Граждане» (Ciudadanos).

По мнению поддержавших протест ассоциаций, действия правительства Санчеса раскрывают «скрытый план конституционной мутации», который «согласовывается с представителями тоталитарного популизма и сепаратистского национализма». В связи с этим они потребовали от правительства уйти в отставку.

Наиболее часто повторяющимися изображениями на демонстрации являются фотографии Педро Санчеса с длинным носом Пиноккио и комментариями типа «Государственная измена» и «Предательское правительство». На других баннерах было написано: «Санчес, лидер переворота, вы фашист», «Санчес-диктатор», «Я прошу прощения за то, что проголосовал за преступника» и т. д.

В Испании в этом году должны пройти местные, региональные и общенациональные выборы. Это может привести к смене правительства страны, которое ныне идёт в фарватере Вашингтона и занимает жёсткую антироссийскую позицию.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 50% жителей Испании поддерживают завершение вооружённого конфликта на Украине ценой территориальных уступок со стороны Киева.

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