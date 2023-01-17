Социология: половина европейцев хочет закончить войну потерей Украиной своих территорий

Олег Кравцов.  
17.01.2023 14:35
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, ЕС, Общество, Россия, Социология, Украина


Жители европейских стран все больше устают от военного конфликта на территории Украины и склонны согласиться на территориальные уступки со стороны киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу проекта Euroskopia.

Жители европейских стран все больше устают от военного конфликта на территории Украины и склонны...

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Исследование проводилось в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.

«Согласно недавнему опросу Euroskopia, более 60% жителей Австрии и Германии хотят, чтобы война закончилась быстрее. Результат интересен тем, что немецкое правительство входит в число тех, кто предоставил больше военной помощи Украине», – указывают авторы по результатам опроса.

Завершение войны ценой территориальных уступок со стороны Украины находит поддержку среди греков (54%), итальянцев (50%) и испанцев (50%).

При этом 48% граждан Нидерландов, 45% – Португалии и 42% – Польши выступают против территориальных потерь Украины.

«В целом во всех опрошенных странах ЕС 48% выступают за быстрое завершение конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории России, тогда как 32%, почти каждый третий европеец, выступают против такой жертвы ради ускорения мира», – указываю авторы.

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