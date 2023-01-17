Социология: половина европейцев хочет закончить войну потерей Украиной своих территорий

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Жители европейских стран все больше устают от военного конфликта на территории Украины и склонны согласиться на территориальные уступки со стороны киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу проекта Euroskopia.

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Исследование проводилось в Австрии, Германии, Греции, Испании, Италии, Нидерландах, Польше, Португалии и Франции.

«Согласно недавнему опросу Euroskopia, более 60% жителей Австрии и Германии хотят, чтобы война закончилась быстрее. Результат интересен тем, что немецкое правительство входит в число тех, кто предоставил больше военной помощи Украине», – указывают авторы по результатам опроса.

Завершение войны ценой территориальных уступок со стороны Украины находит поддержку среди греков (54%), итальянцев (50%) и испанцев (50%).

При этом 48% граждан Нидерландов, 45% – Португалии и 42% – Польши выступают против территориальных потерь Украины.

«В целом во всех опрошенных странах ЕС 48% выступают за быстрое завершение конфликта, даже если Украине придется отдать часть своей территории России, тогда как 32%, почти каждый третий европеец, выступают против такой жертвы ради ускорения мира», – указываю авторы.