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Новости Украины

В центре Праги 28 октября опять собрались десятки тысяч людей, которые выступали за отставку правительства Петра Фиалы, досрочные парламентские выборы, переговоры с Россией о поставках газа, выход Чехии из НАТО и Европейского Союза.

Также протестующие выступили за прекращение «запланированного разбавления нации украинскими беженцами», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По оценкам журналистов, на Вацлавской площади в центре столицы Чехии собралось около 70 тысяч человек. Организатором протеста, как и аналогичных акций, состоявшихся 3 и 28 сентября, была инициатива «Чешская республика на первом месте». Её лидерами являются не связанные с политическими партиями активисты Ладислав Врабел и Иржи Гавел.

«Мы хотим, чтобы Чехия вернулась в руки чехов!» – заявил Ладислав Врабел, открывая митинг протеста.

В свою очередь, Иржи Гавел призвал президента Чехии Милоша Земана отправить в отставку правительство Петра Фиалы как действующее против суверенитета Чешской республики.

На митинге выступил и бывший премьер-министр Чехии Иржи Пароубек, который раскритиковал увеличение зарплат чешских политиков, в то время как экономическая ситуация снизила уровень жизни подавляющего большинства граждан страны.

«Из-за безудержной инфляции наш уровень жизни падает, но, боюсь, это только начало», – сказал политик.

Он предупредил, что большое количество компаний обанкротится, а сотни тысяч людей останутся без работы.

«Ключ в том, чтобы положить конец войне в Украине», – считает Пароубек.

Выступающие на митинге также говорили о том, что Чехия не должна воевать, и что врагом чехов является не Россия, а собственное правительство поджигателей войны. Митинг продолжался более трёх часов и закончился пением государственного гимна Чехии.

Неподалёку от протестующих, на парапете театра, находились несколько десятков контр-митингующих, которые держали флаги ЕС, Украины и плакаты с критикой Владимира Путина. Этих людей охраняла полиция, однако никаких инцидентов не было.

Как сообщал «ПолитНавигатор», демонстрации против правительства Петра Фиалы прошли 28 сентября в Праге и еще в десятке городов Чехии. В Праге десятки тысяч протестующих требовали возобновления поставок газа из России и нейтральности Чехии по отношению к конфликту на Украине.